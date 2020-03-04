Люди съезжаются к сраженному инсультом Борису Моисееву
Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сегодня, 4 марта, свой день рождения отмечает один из самых экстравагантных артистов отечественного шоу-бизнеса Борис Моисеев. Последние годы исполнитель не выступает, это связано с инсультом, который сразил его несколько лет назад. Журналисты узнали, как сейчас живет колоритный певец.
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