Близкие спасают сдавшего Бориса Моисеева

Недавно появилась сенсационная информация, будто исполнителю хита "Голубая луна" не хватает средств к существованию, и он якобы начал распродавать имущество. Промоутер Сергей Лавров прокомментировал данные. "У Бори сейчас пенсия 19 тысяч рублей, плюс 30 тысяч доплачивают власти Москвы всем заслуженным и народным артистам", – отметил он.
Впрочем, различные медицинские процедуры, направленные на восстановление артиста после перенесенного инсульта, действительно стоят дорого и обходятся Борису Моисееву в копеечку. Но тут ему на помощь пришли близкие и друзья из отечественного шоу-бизнеса.
"Я знаю, помогал Иосиф Кобзон Борису, и сейчас помогает Нелли – супруга Кобзона. Кроме того, я слышал, что Алла Борисовна Пугачева не забыла своего друга и тоже периодически ему помогает", – цитирует промоутера "Пятый канал".
Борис Моисеев давно не выступает, не дает интервью, не гастролирует и не записывает новых песен. Не секрет, что после двух перенесенных инсультов эксцентричный исполнитель частично парализован: у него не функционируют рука и верхняя губа. Тем не менее, изредка певец старается выходить в свет, общается с другими представителями отечественного шоу-бизнеса и даже с репортерами. Отметим, что в этом году Борису Моисееву исполнилось 65 лет, однако никаких торжеств по этому поводу не устраивалось.
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