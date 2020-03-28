Дети из "Голоса" чуть не довели Меладзе до слез

Продолжается эфир одного из рейтинговых проектах телесезона. В шоу "Голос.Дети" участники приступают к поединкам.

В эфир вышел очередной выпуск вокального конкурса "Голос.Дети". Участники приступили к поединкам, после которых, по традиции, покидают некоторые из них. Одним из наставников в новом сезоне стал Валерий Меладзе. В профайле показали общение артиста с подопечными. Однако перед тем, как певец произнес первые слова, дети встретили его признанием в любви.

На мотив песни Меладзе "Как ты красива сегодня" подопечные пропели строки:

"Лучший наставник на свете! Нет в его сердце ни боли, ни зла. Любят Валерия дети. Дружно кричат все: "Ура!".

Такого приветствия Валерий не ожидал и признался ребятам, что он чуть не прослезился. Также артист дал напутствие участникам, сказав, что они команда и должны поддерживать друг друга.

Напомним, предыдущий сезон "Голос.Дети" закончился скандалом. Победителем стала дочь Алсу Микелла Абрамова. Зрители возмутились и уличили проект в фальсификации итогов голосования. После этого Первый канал провел свое расследование и признал данный факт. В результате первое место присудили всем финалистам сезона.