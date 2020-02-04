Леди Гага показала прилюдные ласки с новым любовником

Как оказалось, личная жизнь исполнительницы бьет ключом. И в ней абсолютно нет места для актера.
Накануне звезда, наконец, рассекретила личность своего избранника. Сердце артистки украл бизнесмен Майкл Полански.
В своем инстаграм-аккаунте Леди Гага опубликовала снимок с любовником. На фото певица запечатлена, сидя на коленях у Майкла и обхватив его за шею. Из одежда на ней лишь бикини ярко-голубого цвета, черные шорты и платье-сетка.
Сейчас влюбленные отдыхают в Майами. К слову, именно там и был сделан кадр.
Напомним, несколько месяцев назад российские пользователи Сети обрушили гнев на Леди Гагу. Среди них было много представителей отечественного шоу-бизнеса. Причиной послужили слухи о том, что артистка закрутила роман с Купером. Но, как оказалось, между исполнительницей и актером никогда не было любовной связи. Они начали близко дружить после съемок в фильме "Звезда родилась", и не более того.
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