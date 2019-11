Леди Гага и Билли Айлиш стали номинантами премии "Грэмми"

Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила имена звезд, которые будут бороться за самую престижную музыкальную премию года – "Грэмми". Певица Lizzo стала фавориткой – у нее аж 8 номинаций, в том числе "Альбом года", "Песня года" и "Лучший новый артист".



Напоминается, что 62-я ежегодная церемония "Грэмми" состоится 26 января 2020 года. Вести ее снова будет певица Алиша Киз.Среди номинантов: Бейонсе, Леди Гага, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Лана Дель Рэй, Эд Ширан, Jonas Brothers, Джон Ледженд и многие другие. А также совсем новички на музыкальном Олимпе, в числе которых Билли Айлиш, Lil Nas, Шон Мендес и Камилла Кабелло.

По данным Billboard, Билли Айлиш и Lil Nas претендуют на 6 статуэток, у Арианы Гранде 5 номинаций. Самыми неожиданными участниками премии станут Мишель Обама и Эллен Дедженерес: они поборются за "Лучший альбом разговорного жанра" и "Лучший комедийный альбом" соответственно.

В номинацию на "Лучший альбом года" попали: Bon Iver ( I,I), Ланы Дель Рей ( Norman F---ing Rockwell!), Билли Айлиш (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), Ариана Гранде (Thank U, Next), H.E.R. (I Used to Know Her),Lil Nas X (7),Lizzo сCuz I Love You (Deluxe),Vampire Weekend (Father of the Bride).

За звание "Лучшего нового исполнителя" будут бороться Black Pumas, Билли Айлиш, Lil Nas X, Lizzo, Мэгги Роджерс, Rosalia, Tank and the Bangas, а также Yola.

Премию за "Лучший рок-альбом" могут также получить Bring Me The Horizon (Amo),Cage The Elephant (Social Cues),The Cranberries (In the End), I Prevail (Trauma), Rival Sons (Feral Roots).

"Лучший альбом разговорного жанра":Майкл Даймонд, Адам Хоровиц, Скотт Шерратт и Дэн Зитт – Beastie Boys Book; Мишель Обама (Becoming), Эрик Александракис (I.V. Catatonia: 20 Years as a Two-Time Cancer Survivor), Джон Уотерс (Mr. Know-It-All).

Джим Гэффиган (Quality Time), Эллен Дедженерес (Relatable), Азиз Ансари (Right Now), Тревор Ноа (Son of Patricia) и Дейв Шаппелл (Sticks и Stones) будут бороться за "Грэмми" в номинации "Лучший комедийный альбом".