"При смерти": родные Заворотнюк довели народ до истерики

Вот уже больше месяца родные Анастасии Заворотнюк молчат, не комментируя даже крайне сомнительные данные о звезде сериала "Моя прекрасная няня". Журналисты выдвинули свою версию, почему нет ни единой весточки от близких артистки, а фанаты в откровенной истерике.

После того, как летом прошлого года стало известно, что Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым недугом (по некоторым данным, речь идет о раке головного мозга), родные актрисы создали в социальной сети "Инстаграм" специальный аккаунт, посвященный всем новостям о звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня". На этой страничке человек, близкий к актрисе (по слухам, это ее старшая дочь Анна Заворотнюк), комментирует всю информацию, в частности, опровергает слухи.

Последняя публикация датируется 31 декабря 2019 года. С тех пор прошло уже больше месяца, а новых постов так и не появилось. При этом в Сети практически каждый день возникают все новые, подчас крайне сомнительные, данные о состоянии Анастасии Заворотнюк. Судя по всему, молчание родных актрисы весьма угнетает многочисленных поклонников и представителей СМИ. И те и другие пытаются найти логическое тому объяснение.

Так, издание "Вести Подмосковья" выдвинуло версию, что близкие потому ничего не комментируют, что им просто не до этого. Предполагается, что актриса может быть при смерти. Другие репортеры припомнили историю с больной раком Жанной Фриске. В отличие от семьи Анастасии Заворотнюк, приближенные к певице люди с самого начала не скрывали ее смертельно опасный недуг и даже держали в курсе. Однако незадолго до смерти исполнительницы резко оборвали контакты с представителями СМИ. Многие издания полагают, что сейчас якобы и родные актрисы в том же положении.

Больше репортеров переживают фанаты. Под последним постом в аккаунте, посвященном поддержке Анастасии Заворотнюк, некоторые буквально бьются в истерике из-за молчания ее родных. "Когда же мы увидим наше солнышко, каждый день жду хороших новостей🙏😍 когда это случится, это будет самый лучший день в моей жизни. Когда же уже будут хорошие новости 😔(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Я не поверю, чтобы мой кумир детства, эта милая и самая любимая наша няня болеет. Я пересмотрела уже на миллион раз сериалы и фильмы с ее участием, я не ВЕРЮ, что она болеет. Желаю Анастасии здоровья, ведь у нее есть родные и любимые люди, которые любят ее. Мой кумир детства, наша любимая прекрасная няня", "Честно... Вся эта ситуация вводить в депрессию. Я никогда так не фанатела от актрис, как от Заворотнюк. Она чистый, добрый и душевный человек. Страшнее всего – не знать правду. Мое состояние очень подавленное... Утром просыпаюсь мне плохо... Ночью засыпаю мне тоже плохо ... Не верится что все так сложилось... Я верю в то что она скоро поправится... Выздоровления ей и всего самого лучшего...", "Почему тишина? Какие последнии новости? А то в СМИ там полная чушь!!! Хоть вы не молчите пожалуйста", – кричат фанаты актрисы.