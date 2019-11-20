"Что-то давно он не звонил и не просил денег": Малинин о судьбе зажигающего по ночам сыночка

С 1983-го по 1986-й Александр Выгузов, как в ту пор звали Александра Малинина, работал в группе Стаса Намина "Цветы". Поэтому не спеть на полувековом юбилее прославленного коллектива в Кремле он просто не мог. После выступления с певцом встретился корреспондент "Дни.ру"

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