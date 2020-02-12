Смертельно больная Александра Яковлева лишилась волос

Александра Яковлева борется с раком груди четвертой степени. В результате нескольких курсов химиотерапии известная актриса стала лысой.

О страшном недуге одна из самых привлекательных актрис советского кинематографа Александра Яковлева рассказала в эфире шоу "Привет, Андрей!". Это известие шокировало гостей программы. Тогда артистка подчеркнула, что в помощи не нуждается, ведь она в состоянии самостоятельно заработать деньги на дорогостоящее лечение. Единственное, о чем тогда попросила поклонников Александра – посетить пьесу, в которой она сыграла роль бухгалтера. "Придите на спектакль, потому что человек живет, когда его обожают", – призналась артистка.

Также в интервью она подчеркнула, что при таком смертельном диагнозе важно не опускать рук, надеяться и говорить. Не молчать, не держать в себе, а откровенно делиться переживаниями, в том числе и с общественностью (если болезнь настигла знаменитость). Александра Яковлева действительно ничего не скрывает. Так, актриса честно показала лысую голову, когда лишилась своей роскошной гривы светлых волос в результате курса химиотерапии.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" актриса выложила несколько фотографий и даже опубликовала видео, на котором ее засняли во время процесса росписи ее лысины красками. "АННА КОРЛАС ЗАКАНЧИВАЕТ ПИСАТЬ ГРИФФОНА (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – оптимистично объявила Александра Яковлева. Поклонники в восторге от силы и мужества актрисы. Фанаты поддерживают ее одобрительными комментариями и пожеланиями скорейшего выздоровления.

Отметим, что в Сети Александру Яковлеву сравнивают с другой актрисой – звездой комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасией Заворотнюк. Летом 2019 года стало известно о том, что она тяжело больна (по некоторым данным, у нее рак головного мозга). В отличие от Яковлевой, Заворотнюк ни разу не обращалась к общественности с разъяснениями. что же с ней происходит на самом деле. Упорно молчат и ее родные.