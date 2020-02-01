Больная раком Наталья Сенчукова поразила внешним видом

Звезда активно ведет социальные сети, где делится различными моментами из своей жизни. Так, накануне она опубликовала архивный снимок, датированный 1994 годом.
В кадре Наталья запечатлена в 24-летнем возрасте. Тогда она еще только начинала свой творческий путь. "Гляжу в себя, как в зеркало. 1994 год. Всем приятных выходных! Будьте здоровы!" – пожелала артистка.
Поклонники отметили, что сейчас Сенчукова выглядит даже привлекательнее, чем в молодости. "А я вижу, что с возрастом хорошеете", "Сейчас еще красивее", "Очаровашка! Как была молодой,стройной и красивой,так до сих пор и остаетесь", "Вообще не меняетесь, с годами только милей", "Вы стали еще лучше и красивее. Это честно", – восторгались фанаты.
"Вам подвластно время!", – заявил обескураженный фолловер.
Напомним, певица уже больше 20 лет живет в счастливом браке с солистом группы "Дюна" Виктором Рыбиным. Год назад супруги публично заявили о том, что оба больны раком кожи.Первой заболела Наталья, а затем эта же болезнь проявилась и у Виктора.
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