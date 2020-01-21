Больные раком Сенчукова и Рыбин обратились с призывом к россиянам

Недавно солиста группы "Дюна" прооперировали. Виктор Рыбин не теряет присутствия духа. В интервью он признался, что чувствует себя хорошо. Исполнитель откровенно говорит о своем заболевании. После того, как в 2018 году им с супругой Натальей Сенчуковой поставили страшный диагноз "рак кожи", они решили ничего не скрывать от публики.
Певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена в обнимку с любимым мужем. "Если хочешь быть здоров, обнимайся!!!❤️ Позабудь про всех врачей и докторов...😁 Сегодня Всемирный день объятий!!! Берегите друг друга!!!" – призвала Сенчукова в "Инстаграм".
Поклонники рассыпались в комплиментах паре. Наталья и Виктор действительно выглядят невероятно молодо: подтянутые, стильные, интересные, жизнерадостные. Сложно представить, что они ведут борьбу за жизнь.
Ранее Виктор Рыбин шокировал откровением. Оказывается, поначалу они с Натальей Сенчуковой не придали значения диагнозу. "Мы с Наташей до определенного момента не относились к этому серьезно. Очнулись, когда в мой день рождения пришло СМС: "Вас ждет онколог". И сейчас Наташе много пишут на эту тему в соцсетях. Она советует, к какому доктору обратиться", – рассказал музыкант.
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