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Больные раком Сенчукова и Рыбин обратились с призывом к россиянам

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Информация о том, что у Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой рак, прозвучала как гром среди ясного неба. Артисты успокоили поклонников, сообщив, что находятся в ремиссии. Однако осенью прошлого года болезнь вернулась.
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Недавно солиста группы "Дюна" прооперировали. Виктор Рыбин не теряет присутствия духа. В интервью он признался, что чувствует себя хорошо. Исполнитель откровенно говорит о своем заболевании. После того, как в 2018 году им с супругой Натальей Сенчуковой поставили страшный диагноз "рак кожи", они решили ничего не скрывать от публики.

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Рыбин узнал о любви Сенчуковой к Маликову

Певица опубликовала фотографию, на которой запечатлена в обнимку с любимым мужем. "Если хочешь быть здоров, обнимайся!!!❤️ Позабудь про всех врачей и докторов...😁 Сегодня Всемирный день объятий!!! Берегите друг друга!!!" – призвала Сенчукова в "Инстаграм".

Поклонники рассыпались в комплиментах паре. Наталья и Виктор действительно выглядят невероятно молодо: подтянутые, стильные, интересные, жизнерадостные. Сложно представить, что они ведут борьбу за жизнь.

Ранее Виктор Рыбин шокировал откровением. Оказывается, поначалу они с Натальей Сенчуковой не придали значения диагнозу. "Мы с Наташей до определенного момента не относились к этому серьезно. Очнулись, когда в мой день рождения пришло СМС: "Вас ждет онколог". И сейчас Наташе много пишут на эту тему в соцсетях. Она советует, к какому доктору обратиться", – рассказал музыкант.

Автор: 21 января 2020, 13:50
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сенчукова и Рыбин заметно помолодели

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