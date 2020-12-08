"Била трубой от пылесоса": домработница известной светской львицы подверглась насилию

Ксения Мерц – скандально известная светская львица, бывшая подруга певца Мити Фомина и экс-супруга строительного олигарха Валерия Демичева. Недавно Мерц снова оказалась в центре скандала.



Ксения Мерц частый гость светских мероприятий и рейтинговых телешоу. Долгое время мужем гламурной дивы был владелец крупной столичной строительной фирмы. Он позволил супруге работать на телеканале МУЗ-ТВ. Жена стала проводить в студии больше времени, чем дома, поэтому мужчина поставил ее перед выбором: съемки на телевидении или семья. Вскоре они развелись.

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После расставания с мужем Ксении Мерц досталось приличное состояние. В ее элитном особняке за несколько десятков миллионов рублей трудится целая армия домработников. Правда, двоих недавно пришлось уволить за неподобающее поведение

48-летняя Ксения Мерц уверена, что домработница Альфия Абдрашитова и управляющая Анастасия Весская украли у нее семь миллионов рублей. Также они якобы мерили ее наряды и пользовались другими личными вещами в доме светской львицы. Одна из работниц даже вступила в отношения с водителем хозяйки. Мерц вызвала женщин на полиграф, чтобы узнать правду о происходящем в доме в ее отсутствие.

"Этот человек пользовался моим санузлом, ел из моих тарелок, хотя у них есть своя территория… У меня такого не было в жизни, чтобы прислуга заходила в гардеробную и надевала на свое грязное тело мои вещи", – рассказала Мерц на программе "На самом деле" Первого канала.

Неожиданно одна из домработниц встречно обвинила хозяйку. По словам Абдрашитовой, ее оклеветали. При этом она сама терпела издевательства от Мерц, и даже физические.

"Она била меня трубой от пылесоса, била об стол. У меня были кровоподтеки, сломаны два ребра, увечья на лице… Она умеет и морально уничтожать. Называла меня марамойкой, тварью", – жаловалась Альфия.

Также женщина рассказала, что ей не выплатили зарплату. Деньги необходимы ей для лечения больной дочери. Она потребовала выплатить ей 600 тысяч рублей за полгода работы.

В эфире программы эксперт Роман Устюжанин провел тест на полиграфе, который доказал, что бывшие домработницы Ксении Мерц ничего у нее не крали. История с избиением тоже оказалась выдуманной. Речь шла только о психологическом насилии.