Седокова заговорила о страхах: Я поделюсь с тобой самым-самым

На фотографии артистка предстала в синем оверсайз-пиджаке, волосы собрала в высокий тугой хвост, а образ дополнила массивными серьгами. Певица смотрит в кадр с серьезным выражением лица, скрестив руки на груди.
По словам Анны Седоковой, до премьеры осталось два дня. Девушка очень долго ждала этого события, поэтому ей слегка волнительно. Как отметила звезда, ранее она уже презентовала отрывок из песни в "Тик-токе", и он получил хорошие отзывы зрителей. "Столько слов в директ и комментариев, которые попадают в самое сердце (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.
Исполнительница призналась, что перестала бояться реакции фанатов на новые треки. "Я поделюсь с тобой самым самым. И мне не страшно. Потому что от своего страха нельзя убегать, его нужно атаковать", – написала Анна Седокова.
Поклонники поддержали артистку, заявив, что с нетерпением ждут выхода трека. "Согласна, Пробивать страхи это мощно, дает потом столько чистой энергии и свободы", "Ждем с трепетом", "Анна, то что идет от сердца артиста , попадает прямиком в сердца слушателей", "Спасибо, что ты есть и не сдаешься, ткм самым подавая нам пример, огромная мотивация", – написали в комментариях.
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