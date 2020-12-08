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Седокова заговорила о страхах: Я поделюсь с тобой самым-самым

Седокова заговорила о страхах: Я поделюсь с тобой самым-самым

Анна Седакова. Фото: instagram.com/annasedokova
Анна Седокова в личном блоге поделилась важной информацией, отметив, что уже совсем скоро представит поклонникам новую песню. По словам звезды, для нее трек стал настоящим событием, ведь знаменитость к этому так долго шла.
прочитано 461 раз

На фотографии артистка предстала в синем оверсайз-пиджаке, волосы собрала в высокий тугой хвост, а образ дополнила массивными серьгами. Певица смотрит в кадр с серьезным выражением лица, скрестив руки на груди.

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 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

По словам Анны Седоковой, до премьеры осталось два дня. Девушка очень долго ждала этого события, поэтому ей слегка волнительно. Как отметила звезда, ранее она уже презентовала отрывок из песни в "Тик-токе", и он получил хорошие отзывы зрителей. "Столько слов в директ и комментариев, которые попадают в самое сердце (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.

Исполнительница призналась, что перестала бояться реакции фанатов на новые треки. "Я поделюсь с тобой самым самым. И мне не страшно. Потому что от своего страха нельзя убегать, его нужно атаковать", – написала Анна Седокова.

Поклонники поддержали артистку, заявив, что с нетерпением ждут выхода трека. "Согласна, Пробивать страхи это мощно, дает потом столько чистой энергии и свободы", "Ждем с трепетом", "Анна, то что идет от сердца артиста , попадает прямиком в сердца слушателей", "Спасибо, что ты есть и не сдаешься, ткм самым подавая нам пример, огромная мотивация", – написали в комментариях.

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Автор: 8 декабря 2020, 06:04 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

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