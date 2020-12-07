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"Никогда не говорила спасибо": Юрий Грымов о конфликтах со звездами

Юрий Грымов. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Грымов всегда был в центре всевозможных интриг и светских расследований. По словам деятеля искусства, всему виной тесная связь с представителями шоу-бизнеса. Музыканты и актеры доверяли свои секреты незатейливому худруку и ждали ответной реакции. Похоже, что таким образом многие добивались ролей в культовых постановках Грымова.
прочитано 513 раз

Настоящий киноэксперт всю свою жизнь держал артистов на коротком поводке. Режиссер работал с Лолитой Милявской, Виктором Цоем, Александром Балуевым и Аллой Пугачевой. Сценарист и продюсер старался объяснить коллегам по цеху, что многие процессы индустрии намного глубже и сложнее, чем кажется на первый взгляд. Однако большинство все же совершало ошибки и серьезно обжигалось.

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К примеру, исполнительница хита "На Титанике" стала близкой подопечной Юрия Грымова. Оказалось, что певица так долго ходила на спектакли режиссера, что со временем выучила все партии и реплики актеров. Сейчас она играет в постановке "Женитьба". Эта картина стала особенной как для Лолиты, так и для самого Юрия. Певица идеально подошла на роль гоголевской Агафьи Тихоновны. Стоит отметить, что все скандалы, связанные с ее разводами и эпатажными выступлениями, пошли театру Грымова только на пользу.

Помимо регулярной работы с труппой, режиссер был занят созданием клипов и развитием российского шоу-бизнеса. Благодаря Юрию многие современные звезды успели заскочить в "творческий вагон" и занять лидирующие позиции в индустрии. Напомним, известный предприниматель Ралиф Сафин мечтал, чтобы его дочь блистала на сцене. Оказалось, что именно театральный постановщик помог юной Алсу зарекомендовать себя. Правда, девочка не могла похвастаться особой покладистостью.

"Она была единственной певицей, которая никогда не говорила спасибо. Ее привозили на съемочную площадку и увозили. Никогда не благодарила, ни за один из четырех клипов, которые я для нее снял. Мне было ее немножко жаль", – подытожил Юрий.

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Автор: 7 декабря 2020, 01:59 Источник: 7 дней.ру ✓ Надежный источник
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Королева фриков: Лолите Милявской – 55

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Хабалка наглая и неблагодарная. Возомнила из себя невесть что. «Несёт» всегда какую-то околёсицу , которую противно слушать. Видите ли , она мадам «без комплексов». А создаётся впечатление, что наоборот - с комплексами, потому что все ее размышления и рассуждения выглядят наигранными и неестественными.
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