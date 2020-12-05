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Шоу-бизнес
Дочь Маликова произвела фурор своим видом

Дочь Маликова произвела фурор своим видом

Стефания Маликова. Фото: www.instagram.com/steshamalikova
Стефания, дочь Дмитрия Маликова, разместила в инстаграм-канале интригующее фото. Счастливая девушка показала подписчикам чудесный букет, который получила в подарок.
прочитано 953 раза

Стефания Маликова рамещает в инстаграм-канале интересные снимки, на которых она предстает во всей красе. Недавно девушка продемонстрировала фотографию, сделанную на фоне Красной площади в Москве. В кадре дочь Дмитрия Маликова позирует на балконе отеля. Инстадива широко улыбается, а ее волосы развеваются на ветру. В руках она держит романтичный букет из белых роз, перевязанный лентой. Он хорошо гармонирует с белоснежным нарядом звездной наследницы.

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"Лучшее завершение этого вечера", – объявила Стефания, добавив к сообщению символ в виде сердца. Поклонники девушки заинтересовались опубликованным снимком. Некоторые из них решили, что букет роз ей подарил любимый человек.

"Приятно смотреть на тебя,такую счастливую и очень красивую", "Лучезарная", " Потрясающая улыбка", "Хахаль есть",, "Куколка", "Какая нежность", " Какая же светлая, лучистая девочка! Так держать, Стефания, пусть с вас пример берет наша "золотая" молодёжь!", – написали пользователи Сети в комментариях к фотографии наследницы Дмитрия Маликова. Среди комментаторов нашлись не только поклонники девушки, но и ее завистники, раскритиковавшие инстадиву в пух и прах.

Дочь Дмитрия Маликова не стала распространяться о личной жизни. Она не заявила о наличии избранника и этим подогрела интерес фанатов.

Автор: 5 декабря 2020, 18:13 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Маликов сводил красавицу-дочку в кино

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
И где фурор? Сами же и написали родители,а как ещё обратить внимание на свою дочь? У кого все хорошо, тот таким образом не пиариться,потому что для них это лишнее
1

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