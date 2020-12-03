Мошенники использовали Ходченкову для наживы

В соцсетях от имени знаменитых артистов часто проводят марафоны. Одно из таких движений возглавила Светлана Ходченкова. Вернее, ее лицо. Как выяснилось, актриса ни сном ни духом не знает о происходящем.

Мошенники часто пытаются нажиться на популярности известных артистов. Очередной жертвой злоумышленников стала Светлана Ходченкова. От ее имя неизвестные проводили в Сети специальный марафон. Актриса вовремя заподозрила неладное.

В разделе "Сторис" своего "Инстаграм" Ходченкова разместила предупреждающую запись, в которой сообщила об афере. Она рассказала, что не участвует ни в каких марафонах и деньги не собирает. 37-летняя Светлана Ходченкова разместила номер телефона мошенников, чтобы поклонники не брали трубку, когда те позвонят. Также аферисты звонили и писали поклонникам Светланы Ходченковой с призывом участвовать в марафонах.

Ранее на ту же удочку чуть не попался Гарик Харламов. Юморист рассказал об афере в своих соцсетях. Злоумышленники от его имени проводили в соцсетях конкурс с розыгрышем люксового автомобиля и 40 телефонов.

В похожую ситуацию попала телеведущая Мария Ивакова. Мошенники пытались снять деньги с ее счета. Также аферисты пытались нажиться на жене Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко и многих других известных личностях.