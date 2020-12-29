Сотрясение мозга и травма носа: коллегу Гуфа избили в ночном клубе

Рэпер Slim из распавшейся группы Centr и его жена подали заявление в полицию на 20-летнюю исполнительницу, которая напала на них в клубе. Бывший коллега Гуфа рассказал о покушении.

Начинающая певица Mireku Djima очень хотела познакомиться со Слимом и зачитать ему свои треки. Она пришла в ВИП-зал, где отдыхал рэпер с женой Еленой Мотылевой. После знакомства девушку попросили уйти в обычную зону, но она не захотела.

ПО ТЕМЕ Гуф назвал причину распада группы Centr

Когда Елена с мужем покидали клуб, Mireku Djima (настоящее имя Николь – прим. ред.) сначала нецензурно выругалась, а потом набросилась на жену рэпера, которая в итоге перед Новым годом заработала себе сотрясение мозга и травму носа, сообщает телеграм-канал Super.ru. По словам Елены, теперь ей предстоит лечение и операция на перегородке носа.

Начинающая исполнительница сделала встречное обвинение и заявила, что рэпер Слим избил ее. О случившемся она рассказала в своем "Инстаграм".

Она поведала, что ее два раза хотели госпитализировать, но она отказывалась. Также она заявила, что Слим скрутил ее и ударил головой о лифт.



Через несколько дней после опровержения супругов все ролики и тексты исчезли со страницы молодой рэперши. Но ответственность перед законом осталась. В понедельник Елена Мотылева подала заявление в полицию с требованием привлечь 20-летнюю блогершу к уголовной ответственности за причинение многочисленных телесных повреждений.