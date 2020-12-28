"Пора уступить место молодежи": 50-летний Маликов об уходе со сцены

Актер и певец Леонид Утесов в 1966 году принял решение покинуть сцену. В последние 16 лет жизни он писал книги, руководил оркестром, много снимался на телевидении. "Лучше уйти со сцены на три года раньше, чем на один день позже", – объяснял он свой смелый поступок. Кажется, подобного правила решил придерживаться и Дмитрий Маликов, хотя ему только 50 лет.

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