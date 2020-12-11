"И слезы были, и ор был": потерявшая ребенка Савичева откровенно о личной трагедии

Певица рассказала, что у нее очень яркий темперамент: "Я страстная женщина". Лера Кудрявцева отметила, что артистка стала невероятной красавицей, а рыжий цвет волос только подчеркивает огонь в ее груди.
В студию также приехал и муж звезды Александр Аршинов. Композитор сразу, смеясь, сообщил: "Я буду говорить от лица всех уязвленных мужей звезд". Однако ведущая посчитала, что на уязвленного он совсем не похож: мужчина нежно смотрит на супругу.
Лера Кудрявцева отметила, что Савичева поражает своей искренностью, и из нее получилась трогательная, любящая мать. Семье приходится непросто: из-за напряженного графика родителей дочь живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Им остается только ограничиваться фотографиями и видео маленькой Ани. "Я только и слышу: "У нас первый зуб! Сейчас фотку пришлю! Слышишь, как ложка стучит?"" – поделилась Юлия.
В семье певицы у всех замечательные отношения, но так было не всегда. У Юлии Савичевой очень строгий отец, который поначалу не принимал возлюбленного дочери. "Он такой патлатый пришел, что я подумал: епрст", – рассказал папа Савичевой. Тогда ему показалось, что дочь совершает ошибку.
"И слезы были, и ор был", —
вспоминает Юлия. Сейчас у композитора
с певицей теплый союз. Как и все, они иногда ругаются, но обязательно мирятся.
Однако известно, что не так давно в жизни пары произошла серьезная беда: Юлия
Савичева потеряла ребенка. "Это был какой-то ад", – вспоминает певица. Подробностями
случившегося она поделилась с Лерой Кудрявцевой на "НТВ.
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