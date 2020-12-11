"И слезы были, и ор был": потерявшая ребенка Савичева откровенно о личной трагедии

Юлия Савичева стала одной из самых ярких финалисток "Фабрики звезд". Ее имя звучало везде и тогда, и после "Евровидения 2004". Она сумела стать одной из тех звезд 2000-х, чье имя популярно до сих пор. Уже завтра выйдет новый выпуск шоу "Секрет на миллион", героиней которого станет певица. Ведущая Лера Кудрявцева поделилась мыслями после встречи со звездой.

Певица рассказала, что у нее очень яркий темперамент: "Я страстная женщина". Лера Кудрявцева отметила, что артистка стала невероятной красавицей, а рыжий цвет волос только подчеркивает огонь в ее груди.

В студию также приехал и муж звезды Александр Аршинов. Композитор сразу, смеясь, сообщил: "Я буду говорить от лица всех уязвленных мужей звезд". Однако ведущая посчитала, что на уязвленного он совсем не похож: мужчина нежно смотрит на супругу.

Лера Кудрявцева отметила, что Савичева поражает своей искренностью, и из нее получилась трогательная, любящая мать. Семье приходится непросто: из-за напряженного графика родителей дочь живет в Португалии с бабушкой и дедушкой. Им остается только ограничиваться фотографиями и видео маленькой Ани. "Я только и слышу: "У нас первый зуб! Сейчас фотку пришлю! Слышишь, как ложка стучит?"" – поделилась Юлия.

В семье певицы у всех замечательные отношения, но так было не всегда. У Юлии Савичевой очень строгий отец, который поначалу не принимал возлюбленного дочери. "Он такой патлатый пришел, что я подумал: епрст", – рассказал папа Савичевой. Тогда ему показалось, что дочь совершает ошибку.

"И слезы были, и ор был", — вспоминает Юлия. Сейчас у композитора с певицей теплый союз. Как и все, они иногда ругаются, но обязательно мирятся. Однако известно, что не так давно в жизни пары произошла серьезная беда: Юлия Савичева потеряла ребенка. "Это был какой-то ад", – вспоминает певица. Подробностями случившегося она поделилась с Лерой Кудрявцевой на "НТВ.

