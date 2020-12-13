"Льет крокодиловы слезы": Савичеву заплевали после страшного признания

33-летняя артистка несколько лет назад перенесла выкидыш. В произошедшем Юлия Савичева винит только себя. По словам вокалистки, она несерьезно отнеслась к вопросу, наслушавшись советов знакомых женщин. Артистка не стала отменять гастроли, узнав о беременности, игнорировала неприятные симптомы, забывала принимать назначенные врачом лекарства.
В студии программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ Савичева рассказала, что выкидыш у нее случился перед очередным концертом. Юлию госпитализировали с кровотечением. Артистка перенесла операцию. "Ощущение было, что меня всю изрезали", – призналась знаменитость.
Юлия Савичева стала мамой в 2017 году. У актрисы и ее мужа, Александра Аршинова, родилась дочь Анна. Вокалистка призналась, что долгожданная наследница проживает в Португалии под присмотром бабушки и дедушки. Юлия и ее супруг навещаю отпрыска каждые два месяца.
Отметим, что откровенность Савичевой зрители назвали излишней. По мнению поклонников шоу, артистке не стоили рассказывать о выкидыше так подробно. Также интернет-обыватели усомнились в том, что дочь Анна была для вокалистки действительно долгожданной.
"Зачем в таких деталях рассказывать личные подробности, Вы же не на приеме у врача. Не все личное выносится на всеобщее обозрение (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сидит льет крокодильи слезы, что потеряла ребенка, потом рожает и оставляет его в другой стране🤦🏻♀️", "Я так хотела ребенка, так хотела... А в результате его растят родители мужа. Странный расклад на мой взгляд", "Такое чувство, что там давили на нее по этому поводу. Прям идея фикс – родить!", "Какой ужас, так ждала ребенка, что оставила в другой стране!" – заплевали Юлию Савичеву зрители программы.
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