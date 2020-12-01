"Его били": сын Марьянова раскрыл детали уголовного дела о смерти актера

Сын Дмитрия Марьянова Даниил с трудом переживает потерю отца. Он до сих пор не может смириться с болью утраты. Его поддерживают родственники. Даниил рассказал, что в Лобненском суде прошло уже 23 заседания. Все они шли в закрытом режиме, поэтому многие детали он не может раскрыть.
Главной обвиняемой по делу о смерти Дмитрия Марьянова стала глава центра "Феникс" Оксана Богданова. Там и провел свои последние дни актер. Женщине грозит до шести лет тюрьмы за некачественно оказанную медицинскую помощь. Помимо этого следователи нашли много нарушений в работе самой клиники.
Сын актера Даниил в ужасе от новых деталей в деле о смерти отца. Он рассказал, что его отца перед смертью избили, причем очень сильно.
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