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"Его били": сын Марьянова раскрыл детали уголовного дела о смерти актера

Дмитрий Марьянов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Сегодня, 1 декабря, актеру Дмитрию Марьянову исполнился бы 51 год. Он умер три года назад в подмосковной частной клинике. Причины смерти актера до сих пор окутаны слухами. Прояснил ситуацию сын актера. Он дал первое интервью.
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Сын Дмитрия Марьянова Даниил с трудом переживает потерю отца. Он до сих пор не может смириться с болью утраты. Его поддерживают родственники. Даниил рассказал, что в Лобненском суде прошло уже 23 заседания. Все они шли в закрытом режиме, поэтому многие детали он не может раскрыть.

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Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Главной обвиняемой по делу о смерти Дмитрия Марьянова стала глава центра "Феникс" Оксана Богданова. Там и провел свои последние дни актер. Женщине грозит до шести лет тюрьмы за некачественно оказанную медицинскую помощь. Помимо этого следователи нашли много нарушений в работе самой клиники.

Сын актера Даниил в ужасе от новых деталей в деле о смерти отца. Он рассказал, что его отца перед смертью избили, причем очень сильно.

"Его били. На мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью? Вот тут ответа у меня нет", – приводит "КП" слова Даниила.
Даниил также поведал, что когда отец жил в гражданском браке с фигуристкой Ириной Лобачевой, он часто гостил у них и сдружился с ее сыном от Ильи Авербуха Мартином. Даниил считал их своей семьей, однако это было не так. Когда юноше исполнилось 17 лет, папа связался с психологом Ксенией Бик, которая теперь активно обсуждает их семейные отношения.
Автор: 1 декабря 2020, 16:51 Источник: "КП" ✓ Надежный источник
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Как жил Дмитрий Марьянов

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О то меньше надо было пить и колотся!
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