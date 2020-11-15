Вместо тюрьмы в роддом: Обвиняемая в смерти Марьянова готовится рожать

Дмитрий Марьянов умер три года назад, но за его неожиданную смерть все еще никто не наказан. Согласно версии следствия, актер умер из-за ненадлежащих действий директора реабилитационного центра "Феникс" Оксаны Богдановой. По данным судебного расследования, в этом центре артист проходил лечение, которое привело к его кончине.
Дело о смерти Дмитрия Марьянова длится уже год. Юристы пророчили Оксане Богдановой до шести лет лишения свободы, но внезапно появились новые обстотельства. Недавно обвиняемая вышла замуж за Константина Мосунова – свидетеля по делу Дмитрия Марьянова и даже успела от него забеременеть. Благодаря этому, женщину могут приговорить к условному сроку вместо тюремного заключения.
Сейчас против Оксаны Богдановой возбуждено дело по 238 статье уголовного кодекса: "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Брак и беременность считаются смягчающими обстоятельствами в таких ситуациях. Кроме того, теперь Константин Мосунов имеет право не свидетельствовать в суде против близкой родственницы. Эксперты считают, что хитрость женщины сыграет ей на руку и дело о смерти Дмитрия Марьянова будет закрыто в течение полугода.
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