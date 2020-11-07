"Схватил и стал тыкать": Известная российская певица стала жертвой насилия

Поп-дива разоткровенничалась и рассказала о тяжелых воспоминаниях. Певица Саша пережила боль и унижение, причиненные любимым человеком.

Певица Саша была на пике популярности в начале двухтысячных. Публике она также известна как Саша Градива и Саша Антонова. Исполнительница поп-музыки прославилась хитами "Это просто дождь" и "Не получилось, не срослось", став кумиром молодежи начала века. Однако с личной жизнью у нее были серьезные проблемы.

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Ранее звезда проживала в Америке. Там у нее родилась дочь, отцом которой оказался настоящий тиран. Экс-избранник знаменитости по имени Кит проявлял неконтролируемую агрессию по отношению к певице Саше, так что артистка была жертвой домашнего насилия. "Схватил меня и стал тыкать пальцами мне в глаза. Потом вся шея была покрыта синяками.", – вспомнила звезда 2000-х. Она уточнила, что мужчина был спортсмен и профессиональный футболист, он был намного сильнее беззащитной матери его ребенка.

В следствии нападения возлюбленного певица Саша обратилась в полицию. Когда правозащитники приехали, они заметили, что Кит выбил дверь, поэтому забрали его для выяснения обстоятельств. После случившегося поп-дива рассталась с абьюзером, так как поняла, что будущее с таким тираном не может быть счастливым.

Сейчас поп-дива живет в России вместе с дочкой, отец общается с девочкой по видеосвязи. Женщина призывает россиян обратить внимание на проблему домашнего насилия. Певица Саша занимается созданием фильма "Достали", который будет освещать насущные вопросы отношений.