Алсу зарегистрировала дочь как товарный знак

Алсу зарегистрировала сценическое имя своей дочери Микеллы как товарный знак. Теперь девочка официально начала работать в шоу-бизнесе.

Алсу сделала свою дочь брендом, при этом своим. Звездная мать записала на себя сценические имена Микеллы, так как она пока несовершеннолетсяя. Теперь девочка имеет официальное право выступать под собственным сценическим именем, которых, сразу четыре – Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Помимо выступлений на сцене, официальное сценическое имя Микеллы Абрамовой можно будет продавать в качестве названия к парфюму, одежде и любым другим товарам. Похоже, Алсу и отец Микеллы бизнесмен Ян Абрамов хотят для своей младшей дочери большую карьеру. Хотя, вероятно, семья просто подстраховывается всеми возможными способами в непростые времена. Говорят, что бизнес Яна переживает трудный период – в ЗАО "Ричленд-плаза" в прошлом году доходы составили восемь миллионов, а в "Тат-плаза". Предположительно, в 2020-м ситуация стала еще хуже. Это и неудивительно, ведь в период пандемии коронавируса многие компании разоряются.

У Алсу и Яна Абрамова трое детей. В прошлом году младшая – Микелла – победила в шоу "Голос. Дети", после чего на нее и ее звездную мать обрушилась волна хейта за то, что якобы голоса на программе были куплены. В программе "Осторожно! Собчак" Алсу признавалась, что действительно покупала голоса на конкурсе, однако это не запрещено регламентом проекта.

После скандала Первый канал отменил победу Микеллы. Сейчас девочка ведет детскую программу на канале "Карусель".