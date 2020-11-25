"Рисковать не хочется": ухажер Ходченковой боится делать предложение о свадьбе

41-летний Семен Слепаков порассуждал о личной жизни. Комик очень дорожит личной свободой и своей зоной комфорта.

Артист не носит обручальное кольцо. Еще в прошлом году Ксения Собчак проговорилась, что шоумен разошелся с супругой Кариной. Вскоре журналистка опровергла свои слова, но слухи о том, что пара развелась, идет до сих пор. Тем более, что сам Семен Слепаков подливает масла в огонь этим пересудам.

Так, юморист решил раскрыться Алене Долецкой в ютуб-проекте "Решайся". "Что для меня сильно рискнуть в личных отношениях? Замуж позвать человека", – признался он. Артист отметил, что с возрастом все больше привыкаешь к каким-то своим маленьким комфортам. "На самом деле рисковать-то и не хочется вообще", – заявил Семен Слепаков.

Примечательно, что шоумену приписывают роман с актрисой Светланой Ходченковой. Однако со свадьбой музыкант спешить не намерен. Он считает, что современным людям сложнее согласиться на регистрацию, потому что им вполне комфортно и в одиночестве.

По его словам, сейчас не нужно, чтобы тебе готовили еду и застилал постель, поэтому с человеком должно быть просто классно. Комик добавил, что особенно трудно терять свободу, когда практически у всех аспектов совместной жизни есть замена.

Напомним, слухи о том, что Семена Слепакова и Светланы Ходченковой завязался роман, появились в сентябре 2019 года. Якобы их отношения начались во время съемок сериала "Домашний арест". Позже пара вместе предстала на сцене премии "Человек года" по версии журнала GQ.

