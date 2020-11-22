"Интригующее название": Алсу вернулась с неожиданными новостями

По словам самой Алсу, совсем скоро ярые фанаты вновь услышать творчество любимой исполнительницы. Артистка сообщила, что релиз ее нового альбома "Я хочу одеться в белое" назначен на декабрь.
Похоже, что в честь этого знаменательного события Алсу устроила себе тематическую фотосессию и принарядилась в белоснежное платье. Подписчики отметили, что певица заметно похорошела. То ли развитие творческого процесса так украсило артистку, то ли она в очередной раз поработала над своей внешностью.
"Название альбома интригующее. Но еще больше удивляет ваш образ. Не пойму, вы грудь сделали или скорректировали талию?, – уточнили любопытные комментаторы.
Нашли и те, кто встал на сторону защиты Алсу. Поклонницы отметили, нет ничего плохого в том, что певица молодеет с каждым днем. Сама же исполнительница не стала вступать в долгую дискуссию.
Если верить Алсу, то новинка, которую она готовит несколько месяцев, должна порадовать большинство слушателей. Напомним, что артистка долгое время не презентовала обновленные музыкальные альбомы.
Представители певицы признавались, что Алсу тратила все свои силы на воспитание звездных наследников. Молодой маме не хватало времени на карьеру, именно поэтому ей пришлось пропасть с радаров на некоторое время.
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