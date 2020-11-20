Друзья Дзюбы опровергли слухи о его разводе с женой

Недавно бывший капитан и нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба оказался в центре громкого скандала. В интернет попало видео интимного характера, на котором спортсмен запечатлен мастурбирующим перед камерой. Позже выяснилось, что игрока шантажировали, но тот не поддался. В итоге ролик увидели тысячи, если не миллионы людей.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов принял решение об отстранении Дзюбы от ближайших матчей. А СМИ запестрили слухами о том, что жена футболиста – Кристина – намерена подать на развод.
В пятницу друзья Артема опровергли эту информацию, отметив, что отношения в паре слишком крепкие, чтобы разрушиться из-за столь незначительного повода. Кроме того, близкие к семье источники подчеркнули, что у супругов есть веские причины для сохранения брака, сообщает телеканал "360".
Напомним, что у Артема и Кристины есть двое маленьких сыновей: семилетний Никита и четырехлетний Максим.
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