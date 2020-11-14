"Не было ни одного живого органа": лишившийся рассудка Джигарханян умирал в муках

Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Близкие друзья мэтра уже сообщили, что его похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с единственной дочерью Еленой, которая умерла в совсем молодом возрасте более 30 лет назад. Церемонию прощания с мэтром кино и театра планируют провести в Московском драматическом театре, которым он руководил почти до кончины.
Несмотря на то, что новость о смерти Джигарханян большинство его поклонников приняли со скорбью, за актера следует и порадоваться. Ведь в последние дни жизни от прежнего Армена Борисова почти ничего не осталось. Недуги медленно добивали его организм, чему способствовал преклонный возраст. Закат своей истории он встретил в помутненном рассудке.
Армен Джигарханян сильно изменился еще за месяцы до смерти. Он постепенно терял память, не мог говорить и не узнавал даже родных и близких людей. Вместе с разумом начало угасать и тело. Артист настолько обессилил, что мог передвигаться только в инвалидной коляске.
Один из телеграм-каналов, ссылающийся на близкое окружение артиста, сообщил, что легенда кино умирала в муках: под конец у него "не было ни одного живого органа". Рядом с ним постоянно дежурили медсестра и сиделка. По словам знакомых актера, у него начались сильные отеки. Последними отказали почки, из-за чего актер вскоре скончался.
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