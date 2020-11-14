Украинцы втянули мертвого Джигарханяна в грязный скандал

Но на Украине Армен Джигарханян вполне ожидаемо был выставлен русофобом. Актеру припомнили его неоднозначные реплики в приключенческом фильме "Князь Удача Адреевич" 1989 года, где он сыграл второстепенную роль учителя музыки, подозреваемого в преступлении.
В картине его герой по фамилии Касториев много рассуждает о русском языке из культуре. В частности, он утверждает, что такого языка на самом деле не существует, ведь в нем очень мало русских слов. Персонаж подмечает, что такие громкие слова, как "солдат" или "революция" заимствованы, а из исконно русского остались лишь мат и ругательства наподобие "таво-чаво".
На экране Армен Джигарханян в образе Касториева также поднимает вопрос о существовании самого русского народа и его происхождении. Учитель музыки заявляет, что корни русских неизвестны и предполагает, что они стали результатом смешения "коктейля" из татар, варягов, черемисов и других народов.
Нерадивый подозреваемый в воровстве также высмеивает русскую культуру, аргументируя это на примере сказок про Ивана-дурака. Герой недоумевает, как целый народ может сделать протагонистом дурака.
Только вот в Незалежной явно забыли, что эти фразы произносил не сам Армен Джигарханян, а лишь его вымышленный персонаж. Да и тот под конец фильма меняет свою риторику в отношении русского народа.
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