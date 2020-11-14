Стала известна конкретная причина смерти Армена Джигарханяна

По народному артисту СССР скорбит не только Россия, но и его родная Армения. Мэтр кино и театра прожил долгую и достойную жизнь.

Армен Джигарханян умер в ночь с пятницы на субботу на 86-м году жизни. Точная причина смерти артиста стала известна не сразу, однако все знали, что в последние он много болел. Теперь окружение звезды подтвердило, что у него отказали почки.

Близкий друг артиста, продюсер Марк Рудинштейн, в свою очередь, заявил, что одной из главных причин кончины его товарища стал тяжелый диабет, который медленно, но верно убивал сразу весь его организм. Этому способствовал преклонный возраст актера и другие заболевания. Поклонники также уверены, что уход Джигарханяна приблизили его тяжелые отношения и разрыв с Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая вдвое младше его.

В окружении звезды рассказали, что вероятнее всего Армен Джигарханян будет похоронен на Новодевичьем кладбище в столичном районе Хамовники. Оно стало последним пристанищем для многих знаменитостей и выдающихся личностей. Предварительная дата прощания с артистом – вторник, 17 ноября. Панихида пройдет в Московском драматическом театре, которым мэтр руководил до последних дней.

Юристы прогнозируют, что после нее между родственниками Джигарханяна начнется настоящая война за наследство. Ведь пока неизвестно, оставил ли он завещание и кто в нем указан. Если документ не найдут – претендентов на состояние артиста может оказаться слишком много.