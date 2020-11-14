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"Будет не просто борьба": адвокат ожидает жуткой грызни за наследство Джигарханяна

Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/ www.globallookpress.com
Народный артист СССР умер в ночь с пятницы на субботу. Новость о его кончине всколыхнула российскую общественность.

Продолжение: "Огромная утрата": Путин рассказал о душевном тепле умершего Джигарханяна
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Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. В последнее время он тяжело и много болел. Близкий друг актера, продюсер Марк Рудинштейн рассказал, что считает одной из основных причин его смерти диабет, который планомерно разрушал организм артиста. По словам Рудинштейна, он буквально жил от дома до больницы.

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Продюсер также предположил, что скорее всего Джигарханяна похоронят на Новодевичьем кладбище в Московских хамовниках, где покоятся многие именитые люди. Церемония прощания с актером пройдет в его родном Московском драматическом театре в понедельник или вторник. Там наверняка будут присутствовать его родные и близкие, которые, выйдя за двери учреждения, начнут борьбу за его наследства.

Адвокат Жанна Маргулис прогнозирует, что за деньги и имущество великого актера начнется не просто перепалка, а настоящая судебная война, поскольку близкие артиста перессорились еще при его жизни. Наилучший сценарий произойдет, если Армен Джигарханян оставил завещание. Тогда судебные эксперты быстро рассудят наследников.

Но пока о наличии завещания неизвестно, остается только приготовиться к ожесточенной схватке. Основным претендентом на состояние мэтра является сын его второй супруги – Татьяны Власовой. Степан Джигарханян является наследником первой очереди, но лишь при условии, что Армен Борисович его официально усыновил. Сама Власова также может оказаться в завещании, ведь именно она ухаживала за бывшим мужем после его расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской. В СМИ ходили слухи, что и она могла успеть переписать на себя часть наследства, и неизвестно, удалось ли актеру все себе вернуть.

Автор: 14 ноября 2020, 13:06 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
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Уже все давно поделили, не мальчик все таки был
Гость
Ответить
Да какая там борьба? Есть сын Степан ему и останется все то что Цымбалюк не успела хапнуть. А в театр нового худрука назначат.
Гость
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Похоже, что писулька губкин отметился, это его конек-делить наследство еще не остывших людей. Мерзко!
Гость
Ответить
Руководители шоу на всех каналах сделали стойку- выжидают, как воронье,кто быстрее вывалит больше грязи
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