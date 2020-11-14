Согомонян сделал важное заявление сразу после смерти Джигарханяна

Артур Согомонян – давний друг и земляк Армена Джигарханяна – сразу поле трагической новости сделал заявление.
"Сегодня утром перестало биться сердце великого человека, гениального актера, режиссера и учителя – Армена Борисовича Джигарханяна, – сообщил Артур в социальной сети "Фейсбук". – Этот год принес много бед, сегодня пришла очередная трагическая новость для многих поклонников таланта нашего мэтра. Сложно подобрать слова, таких людей больше нет! Мы осиротели. Я уверен, что память об Армен Борисовиче, как и его работы будут жить вечно".
В театре Армен Джигарханяна подтвердили его смерть. Сейчас решается дата и место прощания и похорон. Но уже сегодня говорят, что его, скорее всего, похоронят в середине будущей недели, на престижном Новодевичьем кладбище – полученное в 1985 году звание Народного артиста дает на это право.
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