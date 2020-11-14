Согомонян сделал важное заявление сразу после смерти Джигарханяна

3 октября Армен Джигарханян отметил 85-й день рождения. Его в инвалидном кресле привозили в любимый театр, порадовали его праздником. Тогда, конечно, никто не знал, что это последний визит худрука. Утром 14 ноября его сердце остановилось...

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