Куда пропала борющаяся с раком звезда "Экипажа"

Как отметила знаменитость, она подозревала, что в организме происходит что-то не то, но проверяться не ходила, так как ничего не беспокоило. В один прекрасный день у Александры Яковлевой отказали ноги.
По словам актрисы, когда впервые услышала диагноз в 2017 году, впала в депрессию. Оказывается, необратимые процессы в организме продолжались долгие годы. Поначалу звезда опустила руки, но затем все же решила бороться до конца.
Александра Яковлева прошла 20 курсов химиотерапии! По словам актрисы, самое сложное – восстановление после болезненных капельниц. Три года артистка делает все возможное, и, кажется, ей удалось добиться успехов: опухоль перестала расти.
Сейчас звезда советского кино выглядит замечательно, она всем своим видом показывает, что рак – не приговор. Актриса ведет активный образ жизни: много работает и занимается с внуками. Александра Яковлева входит в городской совет депутатов и делает все для своего любимого Калининграда.
Напомним, актриса прославилась в один день – после выхода на экраны фильма "Экипаж" Александра Митты. Когда режиссер предложил девушке роль Тамары, она тут же согласилась, и ведь не прогадала!
Популярные темы форума
Вы верите в проклятье?
Дзюба облажался
Запретный плод слаще
Месячные идут две недели
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Как долго надо держать траур?
Азербайджан сбил наш вертолет
Женщина рак это беда
Как сказать маме что у меня уже было?
Дочь эскортница