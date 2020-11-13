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Куда пропала борющаяся с раком звезда

Куда пропала борющаяся с раком звезда "Экипажа"

Александра Яковлева. Кадр из "Алмазы шаха" (1992)
Александра Яковлева исполнила роль красавицы-стюардессы в культовом советском фильме "Экипаж", а затем снялась "Чародеях". Последние годы звезда экрана борется с раком груди на последней стадии.
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Как отметила знаменитость, она подозревала, что в организме происходит что-то не то, но проверяться не ходила, так как ничего не беспокоило. В один прекрасный день у Александры Яковлевой отказали ноги.

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По словам актрисы, когда впервые услышала диагноз в 2017 году, впала в депрессию. Оказывается, необратимые процессы в организме продолжались долгие годы. Поначалу звезда опустила руки, но затем все же решила бороться до конца.

Александра Яковлева прошла 20 курсов химиотерапии! По словам актрисы, самое сложное – восстановление после болезненных капельниц. Три года артистка делает все возможное, и, кажется, ей удалось добиться успехов: опухоль перестала расти.

Сейчас звезда советского кино выглядит замечательно, она всем своим видом показывает, что рак – не приговор. Актриса ведет активный образ жизни: много работает и занимается с внуками. Александра Яковлева входит в городской совет депутатов и делает все для своего любимого Калининграда.

Напомним, актриса прославилась в один день – после выхода на экраны фильма "Экипаж" Александра Митты. Когда режиссер предложил девушке роль Тамары, она тут же согласилась, и ведь не прогадала!

Автор: 13 ноября 2020, 19:27 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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