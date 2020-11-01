"Недавно крестили": Маликов впервые рассказал о маленькой дочери

Племянник и тезка известного певца рассказал о девочке-наследнице в эфире "Первого канала". В семье родственника Дмитрия Маликова подрастает очаровательная малышка.

Дмитрий Маликов-младший не любит раскрывать детали личной жизни, поэтому о беременности жены не распространялся. Наконец, он заявил на всю страну о том, как поживает его маленькая наследница. Племянник певца Дмитрия Маликова назвал девочку Мирой.

По словам молодого отца, малышка довольно умная и добрая. Девочка активно принимает участие в жизни семьи, ест с родителями за одним столом и даже помогает им готовить. "Мы ее недавно крестили", – объявил родственник артиста.

Племянник исполнителя хита "Звезда моя далекая" познакомился с супругой Анастасией Толстой в Москве. Об отношениях на расстоянии пара знает не понаслышке. Целых четыре года они общались по переписке и очень редко встречались, так как Маликов-младший получал образование во Франции. В конце концов родственник Дмитрия Маликова сделал предложение возлюбленной и создал с ней крепкую семью.

Маликов-младший – наследник сестры артиста Инны. Мужчина не стал прокладывать себе дорогу к сцене, а посвятил время кулинарному искусству. Он осваивает новые техники приготовления пищи и развивается как повар. Племянник Дмитрия Маликова любит фотографироваться со знаменитостями и выкладывать снимки в инстаграм-канале.