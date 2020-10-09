"Главное – вовремя отправить": почему дочь Литвиновой с ранних лет живет за рубежом вдали от семьи

Единственная дочь актрисы, Ульяна, с ранних лет живет за рубежом. Рената Литвинова поведала, что ее наследница давно самостоятельна.

Ульяна Добровская родилась в 2001 году, в браке актрисы Ренаты Литвиновой и бизнесмена Леонида Добровского. После развода родителей малышка осталась жить с мамой.

По словам Ренаты, когда Ульяна была совсем маленькой, она испытывала потребность всегда быть рядом с наследницей. Литвинова в любой момент была готова бросить все и помчаться к ребенку. Актриса подстраивала расписание под нужды крохи, отказывалась работать по выходным.

"С детьми главное – вовремя их от себя отправить и чтобы они ни в коем случае не пользовались благами", – сказала Рената Литвинова.

Когда дочь актрисы немного подросла, ее определили в учебное заведение за рубежом. "С одиннадцати лет Ульяна живет самостоятельно по заграницам – приняла такой удар чужбины", – сказала Рената Литвинова в свежем интервью.

Как сказала актриса, первое время девочка очень скучала по родным и часто плакала, однако домой никогда не просилась. Литвинова летала к отпрыску каждые выходные.

Рената вспомнила, что среди одноклассников Ульяны были дети из Японии. Их родители не навещали вообще. Такое отношение японцев к своим чадам удивило российскую знаменитость. Одну из девочек из Страны восходящего солнца Литвинова даже звала погостить на выходные. "Девочка от отчаяния так билась головой об стены, что прямо до крови разбивала себе лоб", – поведала актриса.

Знаменитость отметила, что жизнь за рубежом пошла ее наследнице на пользу. Ульяна хорошо говорит на трех языках и учит еще несколько.

Рената поведала также, что Ульяна "достаточно деспотичная дама". Актрисе всегда приходилось договариваться с наследницей.