"Хуже, чем у онкобольных": народ в ужасе от вида изменившейся Земфиры

На торжестве Литвиновой побывали многие знаменитости, в том числе и ее приятельница. Правда, Земфира настрого запретила себя фотографировать, поэтому на опубликованных в Сети кадрах ее если и можно заметить, то совсем мельком. Стоит заметить, что певица старается вести обычный образ жизни и лишний раз не привлекать к себе внимания вне сцены.
Впрочем, остальные гости мероприятия отметили, что причина кроется не только в нежелании артистки попадать в объективы чьих-то фотокамер, но и в том, что ее внешний вид резко ухудшился. Очевидцы рассказали, что выглядит знаменитость неважно.
"Ничего не подумайте, но внешний вид певицы был хуже, чем у онкобольных. Смотрелась она очень измотанной", – передает слова присутствовавших на вечеринке гостей "Экспресс газета".
Впрочем, о заболевании речь не идет. Сейчас Земфира усердно трудится над музыкой для нового фильма Ренаты "Северный ветер". Кинокартина станет своеобразным продолжением одноименного спектакля, поставленного Литвиновой в МХТ имени Чехова. В картине снимаются Светлана Ходченкова и дочь режиссера Ульяна.
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