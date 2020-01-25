Земфира сделала важное заявление после слухов о тяжелом заболевании

Певица Земфира обратилась к поклонникам на фоне слухов о борьбе с тяжелым заболеванием. Знаменитость сделала важное заявление.

В середине января исполнительница побывала на вечеринке в честь дня рождения актрисы Ренаты Литвиновой. Посетители мероприятия обратили внимание, что певица сильно изменилась внешне. По словам очевидцев, Земфира выглядела очень измотанной. Некоторые даже заподозрили, что артистка борется с серьезным заболеванием.

Спустя некоторое время звезда сделала важное объявление. На официальном сайте Земфиры появилась информация о предстоящих выступлениях. 30 и 31 мая артистка появится в Москве на фестивале Усадьба Jazz. 27 июня она примет участие в мероприятии "Рок над Волгой" в Самаре, а 4 и 5 июля – в фестивале Stereoleto в Санкт-Петербурге.

Знаменитость пообещала исполнить не только хиты, но и новые композиции. "Певица Земфира – ярчайшее явление нашей рок-сцены. Она может молчать несколько лет, а потом сделать так, что говорить будут только о ее возвращении. Мы с нетерпением ждем ее выступления", – цитирует директора компании NCA Михаила Шурыгина "7Дней".

Напомним, последний масштабный тур исполнительницы назывался "Маленький человек". Он завершился двумя аншлаговыми концертами на столичном стадионе "Олимпийский" в 2016 году. В ноябре прошлого года певица Земфира представила две новые композиции на фестивале в Дубае – Abusе и Goodbye.