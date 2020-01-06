"Инфант террибль": Кафельникова попала в страшную передрягу во время путешествия

Правда, совсем недавно в Сети разлетелась куда более печальная новость. Оказалось, что во время путешествия девушка сломала несколько пальцев на руке. Как именно это произошло – не уточняется, однако теперь у поклонников возникают вопросы – как же так? Вот их любимая знаменитость демонстрирует красивое кольцо, и вот же она показывает свои забинтованные конечности.
Телеграмм-канал "Только никому" сообщает, что девушка в своем инстаграм-аккаунте в разделе сториз опубликовала снимки покалеченных рук. В качестве доказательства, они приводят скриншоты поврежденных конечностей, однако сама Кафельникова, по всей видимости, предпочла удалить жуткие снимки, чтобы не заставлять своих поклонников волноваться. Однако то, что уже попало в Сеть, остается там надолго.
"Только мы порадовались за Лесю, что она обрела спокойствие на прайвит джете с блондином на пути в Монако... как она снова доказала, что инфант террибль – ее второе имя. Отчет о сломанных пальцах уже в сторис", – написали авторы "Только никому".
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