"Стояла над ним с подушкой": измученная издевательствами актриса "Кухни" Ксенофонтова о попытке убийства

Третий брак звезды сериала "Кухня" Елены Ксенофонтовой был настоящим кошмаром. Бывший муж-юрист поднимал на нее руку и издевался, а после обвинил в нанесении побоев.

По словам Ксенофонтовой, она и подумать не могла, что человек, который разделил с ней горе потери ребенка, способен на жестокость. Когда звезда сериала "Кухня" была беременна во второй раз, на плановом осмотре она узнала, что вынашивает мертвого малыша.

"Когда тебя душат, ты, безусловно, сопротивляешься. Когда одна рука вывернута, ты машешь освободившейся рукой. Когда на тебе сидит большой человек... Кидает на кровать, садится сверху, выворачивает руки, ты начинаешь звать на помощь. У меня есть такое свойство: когда я волнуюсь, у меня начинает отказывать голос. Он этого не понимает. Думает, что я буду кричать, поэтому начинает душить…" – вспоминает Елена.

Даже после расставания экс-супруг не прекратил издевательства над артисткой. Он обратился в правоохранительные органы с заявлением и обвинил Ксенофонтову в том, что она нанесла ему побои, покусилась на жизнь и завладела имуществом. Суд признал звезду сериала "Кухня" виновной. К счастью, та избежала тюремного заключения.

"Человек получал удовольствие от процесса. Конечной цели там нет. Человек сказал: "Я накажу тебя. Организую тебе несколько кругов ада и с удовольствием буду смотреть, как ты их будешь проходить". Вот и все. И он их организовывает. Однажды я обнаружила себя стоящей с подушкой над ним и поняла, что мне нужно от него бежать. Потому что я не столько боюсь его, а его я боялась панически, сколько боюсь себя. В один прекрасный момент я могу не выдержать", – признается звезда сериала "Кухня".

Елена не скрывает, до сих пор не может отойти от пережитого. Она находится в состоянии перманентной тревоги. Артистке постоянно кажется, что вот-вот кто-то войдет в комнату и начнет оскорблять ее. Чтобы чувствовать себя в безопасности, звезда сериала "Кухня" купила квартиру в жилом комплексе с огороженной территорией и круглосуточной охраной.

Об этом и многом другом – в откровенном интервью актрисы в программе "Моя правда. Елена Ксенофонтова. Молчать нельзя говорить". Шоу выйдет в эфир в воскресенье, 26 января, в 09:00 на Пятом канале.