Актриса сериала "Кухня: Война за отель" Елена Ксенофонтова слегла

Как оказалась, промозглая московская зима плохо сказывается на здоровье знаменитости. Елена слегла с гриппом второй раз за сезон.
"Маяковский страшно боялся заболеть гриппом. Как я его понимаю! Угнетающая беспомощность", - прокомментировала собственное состояние звезда сериала "Кухня" в личном "Инстаграм".
Теперь артистке только и остается ждать, пока организм уничтожит зловредный вирус. "Весны хочу! Сиреееени!!!" – призналась Елена.
Подписчики пожелали знаменитости скорейшего выздоровления. Ксенофонтовой советовали различные поддерживающие иммунитет средства, например, витамин С, цинк и чай с малиной.
Напомним, звезда сериала "Кухня: Война за отель" воспитывает двоих детей. Первенцу Елены, Тимофею, 17 лет. Младшей дочери знаменитости Софье в 2020 году исполнится девять. Девочка растет творческой личностью. Наследница Ксенофонтовой учится в музыкальной школе по классу фортепьяно.
На Новый год дочери звезды сериала "Кухня" подарили укулеле. Софья была в восторге. То, как дочери удается осваивать новый инструмент, Елена Ксенофонтова показала в личном микроблоге.
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