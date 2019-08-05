"Вы в своем уме?: известная певица вступилась за резко сдавшего Моисеева

Известный исполнитель показался на публике. Борис Моисеев попал в объективы репортеров. Фото звезды вызвало у интернет-обывателей бурную реакцию.

В Сети появился свежий снимок Бориса Моисеева. Журналисты "поймали" артиста на одном из музыкальных фестивалей, там исполнитель присутствовал в качестве зрителя.

Обыватели не смогли пройти мимо редкого снимка. В комментариях они отмечали, что после тяжелой болезни Борис Моисеев выглядит плохо, поэтому фотографировать, а также публиковать получившиеся кадры после, не стоило, мол, на него неприятно смотреть.

Реакция публики удивила певицу Алесию Войс. Молодая вокалистка заступилась за Бориса Моисеева.

"Как можно осуждать человека за его внешний вид?! Тем более, когда все прекрасно знают, что Борис Михайлович недавно перенес болезнь? Злопыхатели, вы в своем уме? Борис Михайлович – заслуженный артист России, замечательный хореограф, режиссер-постановщик многих достойных шоу и спектаклей, в том числе и за границей. Какая вам вообще разница: как он выглядит? Нужно, во-первых, иметь уважение, а во-вторых, понимать, что заболеть может любой и абсолютно в любом возрасте. Желаю крепчайшего здоровья Борису Моисееву!" – рассудила Алесия Войс.

Напомним, в декабре 2010 года Борис Моисеев перенес инсульт. У артиста была парализована левая часть тела. Медики ввели звезду в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких. Спустя время исполнитель смог восстановиться. Теперь он ведет здоровый образ жизни, однако, по понятным причинам, концерты больше не дает.