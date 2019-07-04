Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 июля 2019 года
Примадонне не могут простить выходку, о которой уже который день трубит пресса.
Представителей правоохранительных органов просят провести проверку и возбудить в отношении Аллы Пугачевой дело об административном нарушении.
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