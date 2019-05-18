Задорные соски Кафельниковой требуют внимания
Девушка после быстрого взлета в модельном бизнесе подсела на наркотики. Она буквально висела на волосок от смерти. Конечно, после такого скандала ей пришлось забыть о контрактах в Европе.
Она прошла серьезную реалибитацию в наркологической клинике. После этого несостоявшаяся модель улетела на остров Бали. Там она сразу начала зарабатывать своим оголенным телом. Под всеми полуобнаженными фотографиями указаны спонсоры, которые платили ей за это, по-видимому, неплохие деньги.
Вероятно, такой заработок не очень удовлетворяет запросы девушки. Поэтому она собирается начать вести блог, сообщается на ее странице в социальной сети.
Чтобы как можно больше подписчиков узнали об этом, бывшая наркоманка прибегла к хитрости. Она выложила видео, на котором стоит с голой грудью в белой футболке. Сквозь ткань игриво торчат соски модели. При этом она просит, чтобы никто не обращал на это внимание.
"Обратите, пожалуйста, внимание на то, что я начала вести влог, а не на то, что у меня стоят соски", – подписала она снимок.
Озверевшие подписчики тут же накинулись на девушку с пошлыми комплиментами и непристойными предложениями.
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