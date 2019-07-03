Стало известно о свадьбе Арнтгольц и Богатырева

Появилась информация о том, что актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев оформили отношения. Поводом послужило кольцо на безымянном пальце артистки, похожее на обручальное.

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев не так давно официально вышли в свет вместе, дав понять, что они – пара. С тех пор поклонники тщательно следят за артистами благодаря социальным сетям – у обоих актеров есть официальные аккаунты в Instagram. Нередко там появляются снимки, на которых изображены счастливые влюбленные.

А особо наблюдательные пользователи умудрились разглядеть на безымянном пальце правой руки Татьяны Арнтгольц кольцо, похожее на обручальное. Тогда они сделали вывод, что популярная актриса и ведущая передачи "Жди меня" сочеталась браком с возлюбленным. Актеров принялись осыпать поздравлениями и пожеланиями. Однако действительно ли Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились, точно неизвестно.

О романе актеров стало известно в декабре прошлого года. "Мы с Марком действительно пара, уже год. Сильно дорожим отношениями и оберегаем личное. Пусть наше будет только нашим", – коротко сообщила журналистам Татьяна Арнтгольц, не желая вдаваться в подробности. Тем не менее репортеры выяснили, что актеры познакомились во время съемок сериала "Наживка для ангела".

Ранее Татьяна Арнтгольц была замужем за актером Иваном Жидковым. Актриса подарила коллеге по кинематографическому цеху дочь Марию. Однако в 2013 году их брак распался. А вот Марк Богатырев ни разу не был женат. Но, по некоторым данным, долгое время его связывали романтические отношения с коллегой по сериалу "Кухня" Еленой Подкаминской.

