На Татьяну Арнтгольц напали после спектакля

Татьяна Арнтгольц дала откровенное интервью. Популярная актриса призналась, что известность сопряжена с риском для жизни.

Татьяна Арнтгольц очень востребованная актриса: снимается в кино, играет в спектаклях, а с недавнего времени ведет передачу "Жди меня". Она призналась, что работа в такой программе – большая ответственность.

Арнтгольц отметила, что передача является "по-настоящему народной", и эта работа – честь для нее. "Программа каждым своим эфиром доказывает, что все-таки хороших людей гораздо больше, чем плохих", – заявила актриса в недавнем интервью.

У артистки множество поклонников, однако не все они интеллигентные и доброжелательные. "Имеются и другие. Странные, навязчивые, неадекватные. Я таких людей стараюсь избегать", – сообщила Арнтгольц.

Некоторые фанаты и вовсе пугают ее. "Как-то на гастролях выхожу на поклон, а меня хватают за руку и тащат в зал", – цитируют Татьяну "7Дней". К счастью, нападение не повлекло серьезных последствий: звезда избавилась от невоспитанного поклонника.

О личной жизни Арнтгольц не распространяется. Несколько лет назад она оформила развод с актером Иваном Жидковым, от которого родила дочь Марию. А вот в сериале "Новый человек" ее героиня разрывается между двумя мужчинами. Партнерами артистки стали Максим Виторган, воплотивший образ почти идеального Вити, и Владимир Епифанцев, сыгравший блудного мужа.