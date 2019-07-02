Сати Казанова увеличила губы до кошмарных размеров
На днях исполнительница предстала в новом амплуа. С помощью специального приложения артистка увеличила себе губы в несколько раз и в таком виде записывала видео для фанатов. "Муж говорит, что я выгляжу как больная. А мне кажется, он просто ничего не понимает. Эти губы прекрасны, и я могла бы поцеловать ими всю планету", – говорит на записи экс-солистка "Фабрики".
Затем она провела опрос. Только 5% проголосовавших посчитало, что Казановой идут очень пухлые губы. Остальные, видимо, встали на сторону супруга исполнительницы.
Несмотря на критику со стороны возлюбленного и поклонников, артистка продолжает выкладывать ролики в полюбившемся образе. Очередное видео уже ходит по Сети. "Привет, лапули. Вы согласны с тем, что шляпа – это очень важная деталь женского гардероба. Шляпа и губы", – смеется Сати.
Как утверждают "7Дней", Казанова одна из немногих артисток, кто действительно работает над тем, чтобы сохранять естественную красоту. Буквально на днях она рассказала, что решила полностью отказаться от инъекций. Певица не будет делать уколы красоты. Казанова решила заменить эти процедуры лицевой гимнастикой.
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