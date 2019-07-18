Явление помолодевшей Пугачева потрясло Юрмалу

Еще накануне хозяйка форума признавалась корреспонденту "Дни.ру": "Будет ли Алла Пугаева – спрашивайте у нее. Во всяком случае, мне она сказала, что придет в первый и в последний день. У нас с ней все хорошо!"
Пришла, не подвела, устроив фурор в зале. Публика встречала Примадонну аплодисментами, а она царственно плыла по залу и махала рукой своему народу. Расцеловалсь с отдыхающей в Латвии тренером Татьяной Тарасовой, поворковала с четой Винокуров и заняла место в центре партера.
Желтые брюки, желтый плащ-пиджак, черная блузка, золотые туфли и элегантная сумочка – все было подобрано с большим вкусом. Морской воздух Рижского взморья явно идет Народной артистке СССР на пользу – она, кажется, помолодела, посвежела, похорошела. И потрясла народ!
Напомним, почти каждое лето семья Аллы Борисовны проводит в курортной Юрмале – арендуют тут большой дом. Ходят в зоопарк, на пляж, в детские парки развлечений. И очень счастливы.
На фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала" Пугачева приходит с удовольствием – хочет и подругу поддержать, и посмотреть на молодых артистов, и блеснуть перед любящей публикой. Лучшая, любимая, неповторимая. Царица!
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Главное деньги, все можно купить
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Ненавижу подругу
Висит кожа после похудения
Муж стал импотентом
Внешность ухудшается после родов
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Обманываю его
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Сын мой все равно женился на старухе
Найти мужа на сайте знакомств
Как перестать жрать
мой опыт с гадалкой
Любовь война
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!
Голая Наташа Королева