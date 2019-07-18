Явление помолодевшей Пугачева потрясло Юрмалу

Главная интрига музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" о том, приедет ли Алла Пугачева, благополучно раскрыта. Примадонна с супругом вошла в концертный зал "Дзинтари" за несколько минут на начала первого придуманного Вайкуле грандиозного праздника

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