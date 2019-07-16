Слава поощряет желание дочери оголяться на публику

Первым делом речь зашла об отношении артистки к "обнаженным" снимкам ее 19-летней дочери Александры, которые постоянно всплывают в Сети. Звезда отметила, что относится к этому спокойно.
"Я и сама раньше без проблем могла оголиться. Просто сейчас, уже почти в 40 лет, как-то не до этого. У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим", – пояснила Слава.
Единственное, к чему певица относилась отрицательно, – татуировки на теле дочери. "До 19 лет не разрешала ничего делать, но потом пошло-поехало", – сказала она.
Не обошлось и без вопросов о личной жизни артистки. Многих интересует, как ей удается ладить с супругом – бывшим генеральным директором ЗАО "Национальная резервная корпорация" Анатолием Данилицким, который старше на 28 лет.
"Мне вообще кажется, что в последние годы он становится все моложе, а я старею", – пошутила Слава.
Исполнительница уверена: залог счастливой семейной жизни заключается в том, что они Тельцы по знаку зодиака. Оба довольно терпеливые, к тому же Анатолий знает, когда стоит промолчать.
"Я ведь раньше такое несла... Орала на него... А потом мне было стыдно за свои слова и эмоции, которые порой били через край", – призналась Слава.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
А нам астролог сказала всю правду!
ДЕВУШКИ И ЖЕНЩИНЫ ВАМ НРАВИТСЯ КОГДА МУЖЧИНЫ ВАМ ДАРЯТ ПОДАРКИ?
Жена алкоголичка
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
ПРИ СССР БЫЛО ХОРОШО ЖИТЬ!
Как относиться к астрологам?
Сняла трусы в метро!
От сигарет толстеют?
я люблю сексуальных
Люблю мужа сестры
Рим или Париж?
Заставляет худеть
Психологический тест
Гелендваген
СПРОСА НЕТ,НЕ В ОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ,ХОЗЯЙСТВОМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ,ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ХОТЯТ,ОТКУДА ИМ ВЗЯТЬСЯ?НИКТО НЕ РАБОТАЕТ,ТОЛЬКО МИТИНГИ В СВОИХ РЕСПУБЛИКАХ УСТРАИВАЕТ!
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Главное деньги, все можно купить
Как убрать дряблость с ног
Зависть?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Ребенку 3 года, что дарить?
Ненавижу подругу
Бывший муж теперь мой начальник
Месячные шли 2 дня
Просит перекраситься с блондинку
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?