Слава поощряет желание дочери оголяться на публику

Слава стала гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Певица дала интервью, ответив на самые каверзные вопросы.



Первым делом речь зашла об отношении артистки к "обнаженным" снимкам ее 19-летней дочери Александры, которые постоянно всплывают в Сети. Звезда отметила, что относится к этому спокойно.

"Я и сама раньше без проблем могла оголиться. Просто сейчас, уже почти в 40 лет, как-то не до этого. У нее шикарная фигура, так почему бы ее не показать окружающим", – пояснила Слава.

Единственное, к чему певица относилась отрицательно, – татуировки на теле дочери. "До 19 лет не разрешала ничего делать, но потом пошло-поехало", – сказала она.

Не обошлось и без вопросов о личной жизни артистки. Многих интересует, как ей удается ладить с супругом – бывшим генеральным директором ЗАО "Национальная резервная корпорация" Анатолием Данилицким, который старше на 28 лет.

"Мне вообще кажется, что в последние годы он становится все моложе, а я старею", – пошутила Слава.

Исполнительница уверена: залог счастливой семейной жизни заключается в том, что они Тельцы по знаку зодиака. Оба довольно терпеливые, к тому же Анатолий знает, когда стоит промолчать.

"Я ведь раньше такое несла... Орала на него... А потом мне было стыдно за свои слова и эмоции, которые порой били через край", – призналась Слава.