"Аж трясет!": Слава плюнула в оскорбившую россиян Собчак

Недавно вышел новый выпуск шоу Ксении Собчак, где она брала интервью у Ольги Бузовой. Певице Славе очень не понравилось, что гламурная блондинка пристыдила поющую ведущую за то, что та выступает в маленьких городах с "ужасными залами".

По мнению телеведущей, Ольга Бузова себя обесценивает. Мол, ее творчество пользуется бешеной популярностью, а она предпочитает многотысячным площадкам провинциальные клубы.

"Ты была в одной ж*** мира, теперь в Мытищах. Маленькие ДК, ужасные залы. Ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. А при этом ты по уровню популярности своих клипов не хуже, чем они, но ты это делаешь. И себя таким образом принижаешь", – заявила Ксения Собчак.

Однако Бузова не согласилась. Она заявила, что не делит фанатов на "эконом" и "премиум": "Я не хочу быть как Лобода, как кто-то. Я Ольга Бузова. Я хочу, чтобы люди приходили на мои концерты. И мне плевать, будет это Лондон или Мытищи. Это мои люди, Ксюш! Мне очень не нравится, как ты размышляешь. Кстати, размышляешь, как Лобода, которая как-то сказала, что Бузову слушают те, кто читать не умеет. У нее, значит, есть первая лига, залы… А что, значит, другие – не люди?! В Мытищах живут прекрасные люди!"

Поющая ведущая добавила, что ей "не стремно" приезжать в провинцию. "Это Россия. Так живут все", – пояснила звезда "Дома-2".

Певицу Славу возмутили слова Ксении Собчак. На своей официальной странице в Instagram она опубликовала разгромный ролик, в котором напомнила гламурной блондинке: в свое время как раз эти россияне из глубинки голосовали за нее, претендовавшую на пост президента страны.

"*** нет слов, аж трясет! Взять и *** полстраны! И этот человек баллотировался в президенты", – высказалась Слава.

Артистка поддержала Ольгу Бузову. "Молодец, Оля! Браво! Абсолютно поддерживаю тебя. И очень некрасиво со стороны Ксении называть города нашей Родины ж*** мира, еще и в эфире! Там такие же люди, как мы, живут. Если у них нет хорошего зала и сумки "Шанель", может, им утопиться?!" – задала риторический вопрос Слава.