Абсолютно голая Алеся Кафельникова пошла вразнос
Откровенными снимками Алеся Кафельникова балует подписчиков нередко. Дочь известного теннисиста отдыхает от трудов на Бали и признается, что не хочет покидать гостеприимный остров.
Модель как-то призналась, что у нее на Бали завелись друзья, с которыми она проводит большую часть времени. Поклонники Алеси беспокоятся за нее: они пришли к выводу, что эта компания дурно влияет на Кафельникову. Во всяком случае, ее фото становятся все более откровенными и смущают даже тех, кто раньше защищал право модели вести себя так, как ей заблагорассудится.
Последние кадры сняты на пляже. Алеся Кафельникова позирует обнаженной, даже не пытаясь прикрыть грудь. Поклонникам снимки показались странными.
Слухи о том, что Алеся Кафельникова снова употребляет запрещенные вещества, ходят давно. Сама девушка эту информацию никак не комментирует. Однако ее отец Евгений Кафельников никогда не отрицал, что у Алеси проблемы с наркотиками. Он пытался помочь дочери разобраться с этой проблемой, напоминает StarHit.
Недавно пользователи соцсетей пришли к выводу, что Алеся Кафельникова увеличила грудь. На такую мысль их натолкнули снимки дочери известного теннисиста. Согласились не все, в результате разгорелся спор, пользовалась ли модель услугами пластического хирурга.
Некоторые согласились, что над внешностью Алеси Кафельниковой поработали. Другие же бросились утверждать, что грудь умодели всегда была пышная, просто их оппоненты – люди невнимательные и к красоте нечувствительные.
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