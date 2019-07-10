Умерла звезда фильма "Люди в черном"

Скончался американский актер Элмор Рип Торн. Ему было 88 лет.
Самой яркой ролью Торна стал образ агента Z в фильме "Люди в черном". Также он снялся в "Шоу Ларри Сандерса", "Робокопе-3" и других лентах. История карьеры артиста насчитывает 70 лет, сообщает телеканал "360".
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